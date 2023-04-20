Küçük depremzedelerin bayramlık sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi Hatay’da bayramlık ve oyuncak dağıtarak depremzede çocukların yüzünü güldürdü, konteyner kentte iftar sofrasında bir araya getirdiği vatandaşlara moral verdi. Büyükşehir tarafından kurulan Uluçınar konteyner kentindeki iftara katılan Başkan Aktaş, “İnşallah yaraları en kısa zamanda sarıp, o eski güzel günlere döneceğiz” dedi.

Asrın felaketinin ardından Hatay’da yaraların sarılması için yardımların dağıtımı, konteyner kentler ve tuvaletlerin kurulumu görevini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bölgedeki yoğun mesaisi hız kesmiyor. Zaman zaman Hatay’a gidip, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bayram öncesi yine Hataylılarla buluştu. Başkan Aktaş, altyapısı tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve konteynerlerin de Umuda Koşanlar Derneği tarafından temin edildiği Uluçınar Konteyner Kenti’nde düzenlenen iftar yemeğinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş, bu ziyaretinde de küçük afetzedeleri unutmadı ve konteyner kentte kalan tüm çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti. Başkan Aktaş, cam bebek hastalığı nedeniyle yatağından kalkamayan 7 yaşındaki Yusuf Berberoğlu’nu ise kaldığı konteynerde ziyaret edip, bayramlık kıyafet ve oyuncağını teslim etti.

Mutlu günlere döneceğiz

Devletin, bütün birimleri ile afet bölgesinde görevinin başında olduğunu belirten Başkan Aktaş, “En azından o ilk günün soğukluğu ve dehşetli ortamından sonra bugünleri gördüğümüze bile çok şükür. Ben emeği olan, katkısı olan bakanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, tüm kurum ve kuruluşların yöneticilerine yürekten teşekkür ederim. Gerçekten afat büyük bir afattı. Ama yaralar birlikte sarılıyor. Hamdolsun Ramazan’ın bereketini de birlikte yaşadık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üç ayrı noktada 4 bin kişilik iftar ve sahur ikramlarıyla vatandaşlarımızın sofralarına bereket olmaya çalıştık. İnşallah bu yemek dağıtımlarımız Ramazan sonrasında da devam edecek. Bugün de vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, notlarımızı aldık ve gerekli talimatları verdik. İnşallah yaraları en kısa zamanda saracağız, o eski, güzel, mutlu günlere hep beraber döneceğiz” dedi.

Konteynerler kuruluyor

Başkan Aktaş, Hatay temasları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulumun devam ettiği Antakya üçüncü bölgedeki Bursa Konteyner Kenti’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Birinci bölge Uluçınar Konteyner Kenti’nde 112, ikinci bölge Uludağ Konteyner Kenti’nde de 500 konteynerle geçici yaşam alanları kurulmuş oldu. Bu alanların en büyüğü olan üçüncü bölgedeki Bursa Konteyner Kenti’nde de 450 konteynerin kurulumu tamamlanırken, bu bölgedeki imalatlar hızla devam ediyor. Bu alandaki kurulumların tamamlanmasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bine yakın konteynerden oluşan 3 konteyner kent Hatay’a kazandırılmış olacak.