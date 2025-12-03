Küçük Kızlar Futsal Turnuvası'nda Şampiyon Belli Oldu!

İlçemizde yoğun ilgiyle takip edilen Küçük Kızlar Futsal Turnuvası, 6 takım ve 65 sporcunun sahadaki mücadele ruhunu ortaya koyduğu heyecanlı karşılaşmaların ardından tamamlandı. Spor kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan organizasyonda öğrenciler hem dayanışma hem de rekabetin en güzel örneklerini sergiledi.

İlk Üç Sırayı Okullarımız Paylaştı

Turnuvada dereceye giren okullar şöyle sıralandı:

???? 1.’lik: Namık Kemal Ortaokulu

???? 2.’lik: Odak Koleji

???? 3.’lük: Gümüşyaka Ortaokulu

Final müsabakasının ardından düzenlenen törende madalya ve kupalar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Yılmaz tarafından sporcu öğrencilere takdim edildi.

Sporun Birleştirici Gücü Vurgulandı

Programda, öğrencilerin küçük yaşta spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, turnuvaya katılan tüm takımların ortaya koyduğu performans takdir topladı. Organizasyon, ilçemizde kız çocuklarının futsala olan ilgisini artırması açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Toplumsal Katkıyı Güçlendiren Bir Etkinlik

Turnuva süresince ailelerin, öğretmenlerin ve idarecilerin tribünlerden sağladığı destek, sporcu motivasyonuna önemli katkı sundu. İlçe genelinde sportif faaliyetlerin çoğalması adına turnuvanın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.