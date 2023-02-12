Küçük Kumsal'dan depremzedelere duygu dolu mektup

Mersinliler tarafından gönderilen yardım malzemelerin arasından çıkan bir mektup, okuyanların içini ısıttı. Oyuncaklarını depremzede yaşıtlarına gönderen Kumsal isimli kız çocuğu mektubunda, "Merhaba; benim adım Kumsal. Size hediyelerimi kendi elimle vermeyi çok isterdim. Ama bunu yapamıyorum. Bir an önce iyileşmeniz dileğiyle" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin depremin ardından bölgeye yaptığı yardımlar çığ gibi büyüyor. Mersinlilerin de katkıları ile hazırlanan yardım kolileri, deprem bölgesinde oluşturulan Koordinasyon Merkezlerindeki ekipler tarafından düzenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çalışmalar çerçevesinde bölgede acil ihtiyaç duyulan gıda, içecek, temel ihtiyaç malzemeleri gibi ürünleri çok hızlı bir şekilde tedarik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, en önemli ihtiyaçların başında gelen çadır gönderimini sürdürüyor. Mobil Mutfak Tırı ile evleri enkaza dönen depremzedelere günlük 3 öğün yemek ikramında bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, gezici ekiplerle de hem depremzedelere hem de arama kurtarma çalışmalarına katılanlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede kurulan Koordinasyon Merkezi aracılığı ile Mersin’den gönderilen battaniye, çocuk maması, çocuk bezi, ısıtıcı gibi yardımları da depremzedelere ulaştırmaya devam ediyor.

“Küçük Kumsal’dan duygu dolu mektup”

Mersinliler tarafından gönderilen yardım malzemelerin arasından çıkan bir mektup ise ekiplerin içini ısıttı. Oyuncaklarını depremzede yaşıtlarına gönderen Kumsal isimli kız çocuğu mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Merhaba; benim adım Kumsal. Size hediyelerimi kendi elimle vermeyi çok isterdim. Ama bunu yapamıyorum. Bir an önce iyileşmeniz dileğiyle. Hep yanınızda olduğumu bilin, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.”

Öte yandan deprem bölgesinden Mersin’e gelen depremzedeler içinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kurduğu geçici barınaklarda aileleri ağırlamaya devam ediyor. Misafirleri için yaşadıkları korku ve acıları bir nebze olsun unutturabilme anlayışı ile hareket eden ekiplere, uzman eğitimci ve sağlık görevlileri de destek veriyor.