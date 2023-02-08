Küçük Lina'nın duygulandıran hediyesi, depremzede Beste'ye ulaştı

Antalya’nın Konyaaltı Belediyesinin başlattığı kampanyada toplanan yardımlar, iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a ulaştı. Antalyalı küçük Lina’nın, oyuncak kutusuna yazdığı duygusal mesajla yola çıkan oyuncağı, deprem bölgesindeki küçük Beste’yi sevindirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından yardım kampanyası başlattı. Vatandaşların yoğun destek verdiği kampanyada toplanan yardımlar, depremzedelere ulaştırıldı. Felaketin ilk gününde bölgeye giden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, gelen yardımların dağıtılmasına yardım eti. Belediyenin 3 yardım kamyonu bölgeye ulaşırken, 4 tırın daha deprem bölgesine ulaşmak üzere olduğu bildirildi. Belediyenin sivil savunma ekipleri de yardım araçlarının yolda kalma ihtimaline karşı belli güzergahlarda nöbet tuttu. Yardım kamyonlarının Kahramanmaraş’a varması üzerine yola devam eden sivil savunma ekipleri, yolda yaşanan bir kazaya da müdahale ederek yaralı vatandaşların hastaneye kaldırılmasına yardım etti.

"Lina’nın hediyesi Beste’ye ulaştı"

Konyaaltı Belediyesinin, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde bulunan yardım toplama merkezine bir kutu oyuncak getiren Lina isimli minik yardımseverin oyuncakları, deprem bölgesindeki minik afetzede Beste’ye, Başkan Esen tarafından verildi. Lina, oyuncak kutusuna, “Lina’dan sevgilerle. Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz olsa da mutlu etmiştir” şeklinde yazdı. Oyuncak kutusunu minik Beste’ye veren Esen, sosyal medya hesaplarında yayımladığı videoda, “Lina seni çok seviyoruz. Beste’yi çok sevindirdin. Çok mutlu ettin” dedi. Deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Esen, “Yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için burada kalmaya devam edeceğiz. Durumun hiç iyi olmadığını bilinmesini istiyorum. İnsanlar en temel gereksinimlere bile ulaşamıyor. Ama tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız” şeklinde konuştu.