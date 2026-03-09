Küçük Öykü, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde el freninin çekilmemesi sebebiyle yokuş aşağı inen otomobilin altında dedesi ve kardeşiyle birlikte kalan Öykü Durgut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından, 11 yaşındaki çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza dün saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Mücahit S. (30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarında park edip markete gitti. Yokuş aşağı el freni çekimi unutularak bırakılan araç hızlandı. Hızlı olan araç yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen dede Piri Durgut (70), torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut’a (11) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürükleyen otomobil site duvarına çıkıp direğe çarparak durdu. Kaza sonucu dede ve torunları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Öykü Durgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öykü Durgut, Mahmudiye Mahallesi’ndeki Hürriyet Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç anne Elif G. (34), kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kızının fotoğrafını ve tabutunu da öpen anne yürekleri dağladı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen dedenin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.