Küçük sanayi sitesi esnafının derdine ortak oldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Vali Aygöl, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ali Özdemir, Sayman Murat Gür ve sanayi yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri, çözüme kavuşması beklenen sorunları ele aldı. Toplantının ardından, Vali Aygöl sanayi esnafını gezerek, kiminin kahvaltı masasına dâhil oldu, kiminin çayını içti. Esnafla adeta iç içe olan Vali Aygöl, herkesin derdine kucak açtı. Sanayide yaşanan temel sorunların ele alındığı görüşmede en kısa sürede çözüme kavuşacağı belirtildi. Vali Aygöl, "Emek olmadan hiçbir şey olmaz, tüm farkı oluşturan emektir, emekçidir. Küçük sanayi sitesi esnafımızın sadece masalarına değil, dertlerine de dahil olduk. En kısa sürede çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.