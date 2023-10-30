Bilecik’te Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında belediye Küçük Sanayi Sitesi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bilecik’te dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Bilecik Belediyesi kenttin dört bir yanını Atatürk ve Türk bayrakları ile donattı. Bu kapsamda Küçük Sanayi Sitesi girişine dev bir Türk bayrağı asan belediye ekipleri, site içini de unutmayarak bayraklarla donattı.

Ayrıca sanayi esnafı bayrak desteği sağlayan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.