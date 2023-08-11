Küçük Sanayi Sitesi yöneticileri ile bir araya geldiler

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ali Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

İkili kahvaltı öncesi esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm için önerilerini sundu. Başkan Yıldırım, her gün yaptıkları ziyaretlerle saha çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Bugün de sanayi esnafımızla buluştuk. Onların sorun ve taleplerini dinledik. Ardından başkanımız Ali Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleriyle sabah kahvaltısı yaptık" dedi.