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- Küçük Sinekli'de Beyin Kanaması Geçiren Hasta Hava Ambulansı ile İstanbul'a Nakledildi
Küçük Sinekli'de Beyin Kanaması Geçiren Hasta Hava Ambulansı ile İstanbul'a Nakledildi
Silivri Küçük Sinekli Mahallesi'nde beyin kanaması geçiren acil bir vaka, Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı ile hızla İstanbul'a nakledildi.
Sağlık ekiplerinin anında müdahalesiyle durumu kritik olan hasta, gerekli tedavinin yapılabilmesi için İstanbul’daki bir hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansı desteğiyle gerçekleştirilen bu acil müdahale, zamanla yarışılan durumlarda hayat kurtarıcı bir adım olarak öne çıktı.