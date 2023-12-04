Küçük yazar Elif Cansu Okay'dan hikaye kitabı

Karesi Ercan Kıvrak İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Elif Cansu Okay; çıkardığı hikaye kitabıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

“Ezgi’nin Merhameti” isimli ilk hikaye kitabıyla okuyucuya buluşan Elif Cansu Okay; okuma ve yazmayı öğrendikten sonra okuduğu kitap sayısıyla da dikkat çekiyor. 6 yaşından beri hikayeler yazmaya başlayan küçük yazar, hikayelerinde yer alan çizimlerini de kendisi yapıyor.

Ezgi’nin Merhameti isimli kitabında Ezgi karakteri ile okuyucuyu yolculuğa çıkaran küçük yazarın ilerleyen günlerde yine Ezgi karakteri ile bir kitap serisi hazırlamaya başladığı belirtildi.

Okay yazdığı hikaye kitabının önsözünde; bu kitabı ailesine, Sınıf Öğretmeni Salih Kılıç’a, arkadaşlarına ve yurdumuz için çalışan herkese armağan ettiğini yazdı.

Ayrıca kitabın dağıtımına öncelikli olarak kendi sınıfından başlayan ve arkadaşlarını da kitap okumaya davet eden Elif Cansu; kitap okumanın, yazmanın ve çizim yapmanın telefonla oynamaktan daha keyifli olduğunu bu yüzden de okumaya ve yazmaya devam edeceğini söyledi.