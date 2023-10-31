Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi: 'Aşevimizin kapılarını öğrencilerimize açıyoruz'

Küçükçekmece’de bir öğrenci yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin süreci yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili süreci yakından takip ediyorum. Çok şükür evlatlarımızın durumları iyi. 1 Kasım tarihinden itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün içerisinde bulunan aşevimizin kapılarını çocuklarımıza açıyor" dedi.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu’nda akşam yemeği sonrası bazı öğrencilerde kusma, baş dönmesi, boğazda yanma gibi şikayetler görülmüştü. İddiaya göre akşam yemeğinde tavuk yediklerini belirten öğrencilerin bir kısmı ambulanslarda ve ayakta tedavi edilirken çok sayıda öğrenci de zehirlenme şüphesi ile hazır bekleyen ambulanslara bindirilerek çeşitli hastanelere götürülmüştü.

Konuya ilişkin Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak süreci yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Çebi yaptığı paylaşımda, "Aşevimizin kapılarını öğrencilerimize açıyoruz. Dün akşam haberlere de yansıyan, ilçemizde bulunan bir öğrenci yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili süreci yakından takip ediyorum. Çok şükür evlatlarımızın durumları iyi. 1 Kasım tarihinden itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün içerisinde bulunan aşevimizin kapılarını çocuklarımıza açıyor, 17.00 - 19.00 saatleri arasında onları ağırlamaya başlayacağımız haberini de ilk sizinle paylaşmak istiyorum. Her zaman yanınızdayım evlatlarım" ifadelerine yer verdi.