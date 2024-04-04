Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, mazbatasını alarak ikinci dönemi için göreve başladı

Küçükçekmece’de 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi, düzenlenen törenle mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Küçükçekmece’de yeniden Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. Küçükçekmece’de 2019 Yerel seçiminin ardından ikinci dönemine başlayan Çebi, Parti Meclis üyelerine de aynı tören ile mazbatalarını teslim etti. Törene CHP Parti meclis üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

“Bana ikinci defa yönetme fırsatını verdikleri için Küçükçekmeceli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum”

Tören öncesi konuşan Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Öncelikle bana ikinci defa yönetme fırsatını verdikleri için Küçükçekmeceli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu seçimin ülkemize, milletimize, Küçükçekmece’mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu bir demokrasi yarışıydı. Beklentimizin üzerine bir demokratik yarış oldu. Öncelikle bu çok sevindirdi ve çok güzel bir şeydir. Herhangi bir tatsız olay çıkmadan seçimlerin sonuçlandırılması ve herkes tarafından da bu demokrasi şöleninin kabullenilmesi aslında ülkemizin geleceği ile ilgili çok güzel bir şey. Kendimizin seçilmesi ayrı bir mutluluk, Büyükşehir’i kazanmamız, tekrar Ekrem Bey’in ikinci 5 yılı bir hizmet yılı olarak kabul etmesi de çok güzel bir şey. Onun için mutluyuz. Türkiye genelinde sosyal demokratlar olarak bir başarımız var. Yeniden önemli bir sorumluluk yüklendik. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bütün seçilen belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Parti ayırmaksızın hepsinin ayağı taşa değmeden vermiş oldukları hizmetin bir hizmet yarışı içerisinde olmasını diliyorum. Böyle olacağından da büyük bir beklentim var. Ülke olarak bir dönüşümü yakaladık diye düşünüyorum. İnsanları bölmeden, parçalamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet yarışı içerisinde olmamız beni belki en fazla mutlu edecek şeydir. Herkese hayırlı olsun” dedi.

“İlçe belediyeleri tamamen sosyal belediyecilik üzerine kurgulanmalıdır”

Yeni dönem özelinde de açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, “Bizim birinci dönem yapmış olduğumuz belediyeciliğin, ikinci dönem devamı olacak çünkü birinci dönem yaptığımız belediyeciliği vatandaşımız onayladı. Küçükçekmece’de doğru işler yaptığımızı, sosyal belediyeciliği onayladı. Artık özellikle ilçe belediyeleri çok büyük projeler söylememeleri lazım. ‘Tüneller açacağız, köprüler yapacağız’ bunlar artık ilçe belediyeleri için değil. İlçe belediyeleri tamamen sosyal belediyecilik üzerine kurgulanmalıdır. Bizim de ikinci dönemle ilgili sosyal belediyeciliğimizi daha da geliştirerek halkın mutluluğunu artırmak, günlük ihtiyaçlarının her bakımdan karşılanması, kentte barışın sağlanması demokrasimizin gelmesi, kentin adaleti çok önemli. Kentte eşitlik çok önemli. Bütün bunları 5 yıl içerisinde yaptık. İkinci 5 yılda da devam edeceğiz. Zaten ben kampanya süresi içinde de bunları işlemeye çalıştım. Sosyal belediyecilik, günübirlik işler, sanat, kültür, edebiyat ve bütün bunlara önem vermek. Küçükçekmece çok değerli çok kıymetli bir yaşam merkezi. Bu yaşam merkezimizdeki insanların refahını daha da yukarıya doğru tırmandırarak Küçükçekmece’de yaşadıkları için mutluluk oranlarını artırmayı planlıyoruz. Gençlerle, çocuklarla, kadınlarla, emeklilerle, işsizlerimizle ilgili yeni projeler hazırladık. Bunu da vatandaşa kampanya süresi içerisinde sunduk. Onların devamını yapacağız. Kitapçıklarımızı dağıttık. Vatandaşlarla her karşılaşmamda yeni 5 yılla ilgili neden aday olduğumu anlatmaya çalıştım. Küçükçekmecelilerle Küçükçekmece’de birlikte mutlu yaşayacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.