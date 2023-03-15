Küçükçekmece Belediyesi'den personele afet farkındalık eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Sivil Savunma Amirliği işbirliğiyle belediye personeline yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi’’ gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Sivil Savunma Amirliği işbirliğiyle belediye personeline yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi’’ düzenlendi. Sivil Savunma Amiri Fatih Kapısız, yaşam alanlarının güvence altına alınmasının önemine dikkat çektiği konuşmasında, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Belediye Çok Maksatlı Salon’da gerçekleştirilen eğitimde başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı doğru davranış şekilleri, deprem anı, deprem sırası ve deprem sonrası yapılması gerekenler teferruatlı olarak ele alındı.

Konut satın alırken, bilmemiz gerekenler

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Kapısız, konut satın alırken ya da kiralarken depreme dayanıklılığını sorgulama aşamasında incelenmesi gereken en önemli noktaları şöyle sıraladı: “Binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için uzman bir ekibin yapıda bulunan duvarları, kolonları ve hatta zemini incelemesi gerekiyor. Mühendislik hizmeti almış, yapı türüne uygun ve doğru inşa edilmiş, ruhsata ve iskâna sahip, proje dışı tadilat yapılmamış, eğitimli işçiler tarafından yapılan düzenli bakım gören yapıları tercih etmelisiniz. Ayrıca zorunlu deprem sigortasını yaptırmayı unutmayın”

Kapısız, herkesin yaşadığı evde bir tehlike avına çıkarak, riskli eşyaları tespit etmesini söyleyerek, “Mobilyalar sabitlenmeli, gereksiz ve fazla eşyalardan kurtulmalı. Kapı arkasındaki halı, ütü masası veya dolaptaki ağır eşyaların yerlerini değiştirin. Ayrıca ilk 72 saat hayatta kalabilmek için deprem ve afet çantası hazırlamalı ve afet çantası her 6 ayda bir mevsim şartlarına uygun olarak yenilenmelidir” diye konuştu.