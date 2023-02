Küçükçekmece Belediyesi kışa hazır

TAKİP ET

Kış çalışmalarını aylar öncesinden tamamlayan Küçükçekmece Belediyesi, kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 10 bölgeye ayrılan ilçede, kar yağışıyla birlikte bin 589 personel, 261 araç ve ekipmanla 7/24 sahada görev yapacak.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri karla mücadele çerçevesinde, 32 JCB, 11 küreme ve tuzlama aracı, 33 açık kasa araç (elle tuzlama aracı), 2 greyder ve 7 sepetli aracın da yer aldığı toplam 261 araçla sahada olacak. İhtiyaç halinde siteler ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında 3 bin 500 ton tuz ise hazır bulunuyor. Yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması, günlük yaşamın aksamaması adına hummalı bir çalışma yürütülen Küçükçekmece’de, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yanı sıra Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri, Ulaşım, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri koordineli görev yapacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Aşevi’nin kazanları yoğun kar yağışının beklendiği bu günlerde kaynamaya devam edecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ise sokaktaki sessiz dostları, kışın soğuk yüzüne teslim etmiyor. Ekipler, kentte bulunan yem ve su odaklarına düzenli periyotlarla mama takviyesinde bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, olası kar yağışı veya fırtına sonrası yollara, araçların üstüne yıkılma ihtimali bulunan ağaçların kaldırılması için sahada hazır bulunuyor. Olası bir kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar 444 4360 nolu telefondan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ne ulaşabilecek.

“Ekiplerimiz çalışmalarını özveriyle sürdürüyor”

Olumsuz hava koşullarında vatandaşların gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için turuncu alarm vermesinin ardından yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlemlerimizi almıştık. Kar yağışına her an hazır olan ekiplerimiz tüm mahallelerimizde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımızdan yapılan uyarıları dikkate almalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, kar lastiği ve zinciri olmayan araçları ile trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Küçükçekmecelilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.