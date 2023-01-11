Küçükçekmece Belediyesi mangala turnuvası düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi, Mangala oyununun genç kuşaklara tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde ödüllü Mangala Turnuvası düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Mangala Turnuvası düzenlendi. 2 gün boyunca süren ve 365 öğrencinin kıyasıya yarıştığı turnuvanın startını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi verdi. Başkan Çebi öğrencilerle birlikte mangala oynayarak, katılan tüm yarışmacıları tebrik etti. Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mangala Federasyonu işbirliği ile düzenlenen yarışmada; ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa ve hediyeleri takdim edildi. İlkokul kategorisinde birinci 2 bin TL, ikinci bin 500 TL, üçüncü bin TL; ortaokul kategorisinde birinci 2 bin 250 TL, ikinci bin 750 TL, üçüncü bin 250 TL para ödülünün sahibi olurken lise kategorisinde ise birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin 500 TL takdim edildi.

“Öğrencilerimiz kendilerini geliştiriyor, sosyalleşiyor”

Turnuvada mücadele eden yarışmacılara başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’365 öğrencinin heyecanına ortak olduğum için çok mutluyum. Mangala Orta Asya Türk topluluklarında zekâ ve strateji oyunu olarak bilinen bir oyun. Amacımız Mangala oyununun genç kuşaklara tanıtılması ve yaygınlaştırılması. Bu tür turnuvalar, çocuklarımızın eğlenerek kendilerini geliştirmesine ve sosyalleşmelerine vesile oluyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diler, şimdiden dereceye girenleri tebrik ederim’’ dedi.