Küçükçekmece Belediyesi, muhtemel depreme karşı hazırlıklarını sürdürüyor

Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı 45 Sivil Savunma Amirliği personeli ilçedeki 21 mahallede belirlenen noktalara tek tek bilgilendirme afişi astı. Vatandaşlar söz konusu afişlerde bulunan QR kodu cep telefonlarına okuttuklarında, 211 acil toplanma alanından bulundukları yere en yakın olan 3 alternatif acil toplanma alanı karşılarına çıkıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, uzmanlar tarafından işaret edilen muhtemel büyük İstanbul depremine karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Jandarma ve Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği işbirliğiyle Küçükçekmece’deki 41 bin 20 adet bina girişine alternatif toplanma alanı etiketleri yapıştırarak, vatandaşları kendilerine en yakın toplanma alanları ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlıyor. 30 bin binanın afiş çalışmasını tamamlayan Sivil Savunma Amirliği ekipleri, yılsonuna kadar çalışmalarını sürdürecek.

Küçükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 45 Sivil Savunma Amirliği personeli ilçedeki 21 mahallede belirlenen noktalara tek tek bilgilendirme afişi astı. Vatandaşlar söz konusu afişlerde bulunan QR kodu cep telefonlarına okuttuklarında, 211 acil toplanma alanından bulundukları yere en yakın olan 3 alternatif acil toplanma alanı karşılarına çıkıyor.

Doğal afetlere karşı hazır olmanın her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’2019 yılında göreve geldiğimizde 61 adet olan toplanma alanının sayısını kısa bir zamanda yaklaşık dört kat artırarak 211’e çıkardık. Durumun ciddiyetinin farkındayız ve muhtemel İstanbul depremine karşı gerek toplanma alanlarının artırılması gerekse Sivil Savunma ekiplerimizin eğitimlerinin tamamlanması adına çalışmalarımıza önem veriyoruz’’ dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği personeli, yılsonuna kadar sürecek çalışmalarında kentteki toplam 41 bin 20 binaya alternatif toplanma alanı afişi asarak, muhtemel doğal afetle karşı karşıya kalındığında vatandaşların güvenli alanlara ulaşmasına yardımcı olacak.