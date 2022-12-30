Küçükçekmece Belediyesi'nden EYT için bekleyenlere ikram

EYT düzenlemesinin ardından Küçükçekmece SGK binasında bekleyen vatandaşlara su ve içecek ikramında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba akşamı EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmişti. Düzenlemenin ardından Türkiye’nin birçok yerinde SGK binaları önünde yoğunluk yaşanıyor. Bu çerçevede Küçükçekmece Halkalı’daki sosyal güvenlik binası önünde vatandaşlar, ikinci gününde de sabahın erken saatinde beklemeye başladı.

Vatandaşların soğuktan etkilenmeden işlemlerini devam etmesi için Küçükçekmece Belediyesi, mobil ikram aracıyla su ve içecek ikramında bulundu.