Küçükçekmece Belediyesi'nden kadınlara özel Boğaz turu

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlara özel Boğaz turu düzenliyor. Ay sonuna kadar sürecek olan turlarda kadınlar, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasının tadını çıkarırken, müzikler eşliğinde gün boyu eğlenerek keyifli zaman geçiriyor.

Küçükçekmece Belediyesi; kadınlara yönelik, ücretsiz, sosyal ve kültürel hizmetlerine devam ediyor. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı önünden servislerle alınan kadınlar, Eminönü’nden hareket eden vapurla İstanbul’un tarihi ve doğasını rehber eşliğinde yeniden keşfediyor. Kadınların büyük ilgi gösterdiği Boğaz turuna bine yakın katılım olması planlanıyor.

"Boğaz turu ve organizasyon çok güzeldi"

Boğaz turuna katılan Küçükçekmeceli kadınlardan Emel Kayapınar, "Belediyemiz sayesinde Küçükçekmeceli kadınlarla Boğaz turu yaptık. Oldukça güzel ve keyifliydi. Belediyenin ev kadınları için etkinlikler düzenlemesi çok güzel. Boğaz turu çok iyiydi. Belki defalarca kez Boğaz turuna katıldım fakat bu kadar detaylı ve güzel değildi" dedi.

Boğaz turuna annesi ve kızıyla katılan Deniz Korkmaz ise, "Boğaz turu ve organizasyon çok güzeldi, çok eğlendik. Doğma büyüme İstanbulluyum ve birçok kez tekne turuna katıldım ancak hiçbirinde bu kadar bilgim olmadı. Rehberimiz her yeri bize ayrıntılı olarak anlattı, bilmediğim birçok yeri öğrendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.