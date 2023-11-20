Küçükçekmece Belediyesi'nden öğrencilere ara tatil hediyesi

Küçükçekmeceli çocuklar, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri ile kaliteli ve eğlenceli bir ara tatil geçirdi.

Öğrenciler Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri ile kaliteli ve eğlenceli bir ara tatil geçirdi. Küçükçekmece Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür gezileri neticesinde öğrenciler, Rami Kütüphanesi, Panorama Müzesi, Küçükçekmece Belediyesi Trafik Parkı ve E-Spor Merkezi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, İstanbul Üniversitesi Teknopark, Ali Kuşçu Uzay Müzesi ve Kelebek Çiftliği’ni ücretsiz gezerek, hem eğlenme hem öğrenme fırsatı yakaladı. Küçükçekmece Belediyesi ayrıca öğrencilerin ara tatili dolu dolu geçirmeleri için birbirinden eğlenceli etkinlikler de düzenledi. Kültür gezilerinden yarışmalara, kütüphane etkinliklerinden geleneksel oyunlara kadar düzenlenen etkinliklere toplamda 1000 öğrenci katılım sağladı.

“Sosyalleştim, kaliteli bir tatil geçirdim”

Kültür gezilerine katılan 4. sınıf öğrencisi Zeynep Suntaş, ‘’Bugün Rami Kütüphanesine geldik, ilk defa bir kütüphaneye geldim. Burada gezdik, kitap okuduk, test çözdük ve fotoğraf çektik. Burası sadece kütüphane değil aynı zamanda kocaman bir müze. Daha öncede Çocuk Üniversitesi ile Uzay Evine gitmiştim. Ara tatilimi düzenlenen geziler ile değerlendirdim böylece sosyalleştim ve kaliteli bir tatil geçirdim’’ dedi.

“Bence tatilde böyle etkinlikler düzenlenmesi çok güzel”

6. sınıf öğrencisi Olcay Berk Kınay ‘’Kitap okudum, müzeyi gezdim. Daha önce kütüphaneye gitmiştim ama Rami Kütüphanesi çok farklı ve büyüktü. Dün de Çocuk Üniversitesi ile birlikte İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’ne gittim. Bence tatilde böyle etkinlikler düzenlenmesi çok güzel. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.