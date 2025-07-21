Küçükçekmece Belediyesi'nden özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençler için hazırlık kursları

Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği özel yetenek sınavları hazırlık kursları, bu yıl da gençlerin hayallerin giden yolda önemli bir basamak oldu. Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurslar sayesinde, spor liselerine hazırlanan 18 öğrenciden, 14’ü hayal ettikleri liseye yerleşti.

Eğitime ve spora önem veren Küçükçekmece Belediyesi, POMEM, BESYO ve Spor Liselerine hazırlık sürecinde gençlere hem nitelikli bir eğitim ortamı hem de motivasyon sağlıyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle ücretsiz sürdürülen kurslarda, alanında uzman eğitmenler tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) ve Spor Liselerine hazırlık eğitimleri veriliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği kurslara başvurular Küçükçekmece Belediye Başkanlığı spor kayıt masasından gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin, 444 4 360/7996 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.

"Eğitime destek devam edecek"

Çalışmalarla ilgili konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Öğrencilerimize destek olmak ve onların eğitim hayatlarında iz bırakabilmek bizim için çok kıymetli. Her başarı hikâyesi, daha fazla çocuğumuzun hayal kurmasına vesile olduğu gibi bizleri de eğitime destek olma noktasında daha fazla kamçılıyor. Azim ve kararlılıklarıyla gururlandığımız bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitime desteğimiz devam edecek" dedi.

"Sıkı ve keyifli bir eğitimden geçtik"

Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz kurslarıyla istediği spor lisesine yerleşen Kader İkra Gündoğdu, "Çok verimli bir antrenman döneminden geçtik. Çok güzel vakit geçirdik. Öncelikle dönem boyu sıkı bir eğitim vardı burada. Antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Ücretli olan kurslardan bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Spor lisesi düşünen tüm arkadaşlara tavsiye ederim" diye konuştu.

Eğitimlere katılan Hüseyin Akdağ ise, "Burada çok güzel bir eğitim aldık. Eğitimimiz gayet güzel geçiyordu. Kursa gelirken her daim mutlu bir şekilde geldim. İmkânı olmayan aileler de çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebilir. Eğitmenlerimiz de bir yerden sonra bize abi, abla gibi davrandılar. Bize bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum" dedi.