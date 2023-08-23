Küçükçekmece Belediyesi'nin su tankerleri Çanakkale'ye gönderildi

Çanakkale'de dün çıkan orman yangınlarında kullanılmak üzere Küçükçekmece Belediyesi tarafından su tankerleri Çanakkale'ye gönderildi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin su tankerleri Çanakkale'ye gönderildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Çanakkale’de dün çıkan orman yangınlarında kullanılmak üzere Küçükçekmece Belediyesi tarafından su tankerleri Çanakkale’ye gönderildi.

Dün öğle saatlerinde Çanakkale Damyeri mevkiinde başlayarak halen devam eden yangının söndürülmesi için çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de canla başla mücadele ediyor. Küçükçekmece Belediyesi tarafından da çıkan yangınlarda kullanılmak üzere Çanakkale’ye su tankerleri gönderildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

"Geçmiş olsun Çanakkale"

Yaşanan yangından dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Çanakkale’deki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dayanışmanın gücüyle el ele vererek, bu felaketinde üstesinden geleceğiz. Afet İşleri müdürlüğümüze bağlı tankerlerimiz Çanakkale’ye ulaşarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Tek temennimiz yangının bir an önce söndürülmesi ve herhangi bir can kaybı yaşanmaması” diye konuştu.