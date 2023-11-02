Küçükçekmece Belediyesi TÜYAP Kitap Fuarı'nda yerini aldı

Küçükçekmece Belediyesi, 40. Kez kapılarını açan Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda kültür yayınlarının yer aldığı stantla yerini aldı. Fuara katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Küçükçekmece Belediyesi, 40. Kez kapılarını açan Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda kültür yayınlarının yer aldığı stantla yerini aldı. Fuarın dördüncü gününde ise Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Yazar Güney Özkılınç, Araştırmacılar Kübra Yeter, Özlem Temana ve Şair-Yazar Hakkı Zariç’in katılımıyla belediyenin yayına hazırladığı 11 kitabın hazırlanış öyküsünün konuşulduğu ‘Küçükçekmece Kent Envanterini Tamamlıyor’ söyleşisi gerçekleştirildi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Küçükçekmece envanter çalışmalarına katkı sunan araştırmacı ve yazar, emeği geçen herkese teşekkür ederek, ’’Genel olarak algı şöyledir; yerel yönetimlerde kültür birimi konser ve tiyatro yapar. Biz bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde kültür aynı zamanda bir ilçenin tarihini, somut ve somut olmayan değerlerini, doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak, belgelemek, korumak ve envanterlemektir. Küçükçekmece’nin tarihini, edebiyatını, kültürünü anlatan 5 kitabımıza ek olarak 21 mahalle gezilerek, 6 ayrı semt 6 farklı kitapta toplandı. Böylelikle toplamda 11 kitapla ilçenin zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini belgelemiş olduk ve Küçükçekmece envanterinin büyük kısmını tamamladık’’ dedi.

"6 semtin tarihini araştırdık"

Şair-Yazar Hakkı Zariç ise, "Küçükçekmece de karşılaştığımız tarihi yapılar, ören yerleri, insanlar bizim için büyük bir zenginlik oldu ve hem kişisel tarihimizde hem de sözlü tarih gerçeğinde olağanüstü bir karşılık buldu. Çalışmalarımız süresince Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya, Menekşe ve Sefaköy gibi 6 semtin tarihini araştırdık. Gerçekten kitaplarda birçok belge, bilgi ve fotoğraflar mevcut’’ dedi.