Küçükçekmece Belediyesine ait garaj sular altında kaldı: Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece Belediyesine ait garaj sular altında kalırken birçok araçta hasar oluştu. Belediye ekipleri çalışmalarını bölgede sürdürüyor.

Küçükçekmece Belediyesine ait garaj sular altında kaldı: Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
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Sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece Belediyesine ait garaj sular altında kalırken birçok araçta hasar oluştu. Belediye ekipleri çalışmalarını bölgede sürdürüyor.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece Belediyesine ait garaj sular altında kaldı. Birçok araçta hasar oluşurken su tahliyesi için garajın duvarları belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. Sel nedeniyle yol ile Küçükçekmece gölü adeta aynı seviyeye gelirken belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

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