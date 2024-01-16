Küçükçekmece'de '3. Gençlik Festivali' için geri sayım başladı

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 3. Gençlik Festivali, binlerce genci ünlü sanatçı ve DJ’lerle buluşturmaya hazırlanıyor. 19 Ocak’ta başlayacak olan festivalde Zeynep Bastık, Buray, Emre Aydın, İlyas Yalçıntaş, Gökhan Keser, Eypio, Ozbi ve birçok ünlü isim yer alacak.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Gençlik Festivali, binlerce genci birbirinden ünlü sanatçı ve DJ’lerle buluşturmaya hazırlanıyor. Zeynep Bastık, Buray, Emre Aydın, İlyas Yalçıntaş, Gökhan Keser, Eypio, Ozbi gibi isimlerin gençlere müzik dolu bir program sunacağı festival, 19-21 Ocak tarihleri arasında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sömestirde eşsiz bir festival deneyimi yaşamak için İstanbullu gençleri Küçükçekmece’ye ‘Gençlik Festivali’ne davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gençlerin heyecanı ve coşkusuyla geleneksel hale getirdiğimiz 3. Gençlik Festivalimiz başlıyor. Sömestir, zorlu bir eğitim-öğretim döneminin ardından tüm öğrenciler için moral ve motivasyon zamanıdır. Küçükçekmece’de sömestirin keyfe dönüşmesi için gençlerin tercihleri doğrultusunda eğlenebilecekleri, keyif alabilecekleri bir festival hazırladık. Tüm katılımcılara sevdikleriyle eğlencenin ve müziğin tadını çıkarmalarını diliyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’un dört bir yanından 50 bine yakın genci ağırlayan festival, bu yıl da adeta yıldızlar geçidine sahne olarak, gençlere sömestir eğlencesini ücretsiz sunacak. Küçükçekmece Belediyesi, konser alanına ilçenin dört bir yanından ring seferleri düzenleyecek. Gençlik Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgi Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’ndeki konser programı şöyle:

"Kapı açılış: 17.30

19 Ocak Cuma: Güney Marlen, Ersin Show, Tepki, Hey Douglass, Zeynep Bastık

20 Ocak Cumartesi: Ne Münasebet, Ersin Show, Melis Fis, Ozbi, Buray

21 0cak Pazar: İlyas Yalçıntaş, Ersin Show, Gökhan Keser, Eypio, Emre Aydın."