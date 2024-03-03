Küçükçekmece'de 19 aracın lastiklerini bıçakla patlatan 3 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçakla patlatan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Küçükçekmece'de 19 aracın lastiklerini bıçakla patlatan 3 şüpheli tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Küçükçekmece’de 19 aracın lastiğini bıçakla patlatan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelmiş, kimliği belirlenemeyen şahıslar 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlatmıştı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla kimlik bilgileri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı. “Mala zarar verme” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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