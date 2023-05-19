Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Küçükçekmece’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Sanatçı Levent’in konserine yoğun ilgi gösteren gençler, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

Küçükçekmece’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı doyasıya kutlandı. İlçede yapılan 19 Mayıs korteji konser alanında son buldu. Burada konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent sevilen şarkıları ile hayranlarına 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşattı. Konsere katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Haluk Levent’e çiçek ve hediye takdim etti. Konser sırasında Haluk Levent, kendisini 13 yaşından beri dinleyen ve hayranı olan bir gençle sahnede birlikte şarkı söyledi.

Program öncesi konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “19 Mayıs’la ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki ama ben birkaç cümleyle aktarayım size. 19 Mayıs ülkemiz için, milletimiz için, Cumhuriyetimiz için çok önemli bir bayramdır. Ülkemizin gençliği için çok güzel bir bayramdır. Biliyorsunuz Atatürk bu bayramı gençlere armağan etti. Gençler için bir konser yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir ilgi var. Çok mutluyum. İyi ki bizim bir 19 Mayısımız var. İyi ki bizim 23 Nisanımız var. İyi ki bizim 30 Ağustosumuz var. Belki hiçbir topluma nasip olmayan bu kadar güzel bayramlarımız var. İyi ki Atatürk’ümüz var. Onu yaşatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu