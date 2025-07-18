Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın zanlıları adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece’de balıkçı barınağında uzun namlulu silahlarla ateş açan maskeli şüphelilere olay yerindeki şahısların karşılık vermesinin ardından 2 kişinin yaralandığı çatışmada polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli adliye sevk edildi. Öte yandan, silahlı çatışma anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

Olay, 15 Temmuz Salı günü saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Gençlik Parkı İç Yolu’nda bulunan balıkçı barınağında meydana gelmişti. İddiaya göre, alacak verecek meselesinden husumetleri olan, olay yerine otomobille gelen maskeli ve uzun namlulu silahlı 3 şüpheli, barınakta bulunan 4 kişiye ateş açmıştı. Barınaktakilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıkmıştı. Çatışmada barınakta bulunan 2 kişi yaralanmış, kaçmaya çalışan 3 kişi de olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Otoparkın köpeği de çatışmada hayatını kaybetmişti.

"Husumetlimiz yok"

Olay yerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, saldırıya anında müdahale etti. Polis tarafından araçta yapılan incelemelerde bir otomatik silah ile bir maske ele geçirildi. Ayrıca araçta 2 adet uzun namlulu ve bir adet ruhsatsız tabanca da bulundu. Mağdurlar, "Herhangi bir husumetimiz yok" diye beyanda bulundu. Saldırıda, çatışmanın hedefi olan taraflardan H.Ç. (24) sol avuç içinden, D.A.H. (46) ise sol diz altından yaralandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Silahı kullandığı belirlenen Burak Ö. (24) hakkında 11, diğer şüphelilerden Mehmet T. (26)’nın 3, Mahsum T. (25)’nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi. Suç kayıtlarının uyuşturucu, yaralama ve hakaret gibi suçlardan oluştuğu belirtildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan, çatışma anlarına yönelik yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, maskeli şüphelilerin silahla ateş açtığı, karşılık verilmesinin ardından olay yerinde araçlarını bırakarak koşarak kaçmaya çalıştıkları görüldü.