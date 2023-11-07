Küçükçekmece'de 29 Ekim satranç turnuvası heyecanı

Küçükçekmece’de düzenlenen 29 Ekim satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 4. Geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen turnuva, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan 7’den 70’ e her yaştan 165 sporcu, en iyi hamleyi yapabilmek için yarıştı. 3 kategoride gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam eden turnuva, kıyasıya rekabete sahne oldu. 6 turdan oluşan turnuvada, satranç severler, zekâlarını ve stratejilerini yarıştırdı. Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediyelerini takdim etti. Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra tablet, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık, en başarılı kadın sporculara da tablet PC hediye edildi.

Dereceye girenler şöyle:

A kategorisi’nde 1 Ömer Akkar 2. Alihan Demirbağ 3.Muhammed Salih Gönüllü 4. Ali Gür, 5.Ahmed Sahbaz

B kategorisi, 1. Altuğ Ay, 2.Poyraz Taş,3. Hikmet Bağcı, 4. Kaan Özkan, 5. Kayra Özkaynakçı, 6. Sümeyye Gülçeken-en başarılı kadın sporcu

C kategorisi, 1. Ali Rıza Atam, 2.Bora Güney Kokum,3.Mert Hasan Öztürk, 4.Tarık Uslu,5. Ömer Faruk Koca, 6.Nisanur Taparı -en başarılı kadın sporcu