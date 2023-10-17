Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Küçükçekmece’de, 3 katlı bir binanın çatısında tamir sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesindeki 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatının tamiri sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, uyarıların ardından vatandaşlar binayı tahliye etti. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler bitişik binaya sıçramadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında, çatıda hasar oluştu. Yangın nedeniyle vatandaşlarda panik oluşurken, çatının yandığı anlar cep telefonu ve kamera tarafından kaydedildi.

Yangınla ilgili konuşan Oğuz Biçer isimli vatandaş, “Binanın altında çalışıyorduk, bir anda dumanlar gelmeye başladı. Hemen itfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Söndürmeye başladılar, şuanda söndü. Çatı kısmında çalışma vardı, orada başladı. İçerde kalanlar vardı, söyledik hızlıca boşalttılar“ dedi.