Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Küçükçekmece’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde ünlü sanatçı Feridun Düzağaç sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yılına özel Küçükçekmece Belediyesi vatandaşları için konser programı gerçekleştirdi. Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleşen programda Feridun Düzağaç rüzgarı esti. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla konser alanını adeta renklendirdi. 7’den 70’e herkesin katılımın sağlandığı programda yüzlerce insan konsere akın etti. Çocuğuyla beraber konsere katılım sağlayan Sanat Karakaya, “30 Ağustos Zafer Bayramını şuan Halk olarak kutluyoruz. Çok mutluyuz. Oğlumla beraber geldik. Konseri bekliyoruz inşallah güzel olacak” dedi.

"30 Ağustos vatanın düşmandan kurtarıldığı gündür"

Programın açılışında konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bugün önemli bir gün. Cumhuriyet tarihimizin çok önemli bir gününü birlikte şarkılarla kutlamak üzere bir araya geldik. Bugün ulu önderimiz Atatürk’ün liderliğinde bir ülkenin yeniden doğuşunun, bir milletin birlik oluşunun yıldönümünü birlikte kutluyoruz. Değerli kardeşlerim, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında ortaya çıkan, İstiklal mücadelemizin manifestosu ulusal yeminimizin Yani misak-ı millinin gerçekleştirildiği gündür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin geri dönülmez bir şekilde kurulduğu ‘Zafer benimdir’ diyenlerin şiarının tüm kalplere nakış gibi işlendiği zaferin günüdür. Bugün onu kutluyoruz” dedi.

“Atatürk’ün her sözü bize bıraktığı mirastır”

Konuşmasına devam eden Başkan Çebi, "Bir ulus birbirine sımsıkı bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez’ demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 30 Ağustos işte bu sımsıkı birliğin bir tezahürüdür. Çok kıymetli hemşerilerim, 30 Ağustos haklı, birlik ve ulus olmaktır. Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ idealinin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağı, medeniyet yolunda tereddütsüz yürüyeceğinin inancıdır. ‘Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli memleket meseleleri üzerine o düşünce ile düşünüp çalışmayı görev edinmeliyiz’ diyen Atatürk’ün her sözü bize bıraktığı mirastır. 30 Ağustos tam bağımsızlıktır, kurtuluştur, vatan olmaktır, millet olmanın tarihidir” şeklinde konuştu.

“Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun”

Vatandaşlarının bayramını kutlayan Çebi, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümünde bize verilen kutsal emaneti daha iyiye, daha güzele, daha doğruya, daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağımıza hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu çok anlamlı günde millet ve ulus olmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını milletle şükranla anıyor, hepsinin ruhu şad olsun diyorum. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi.