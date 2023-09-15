Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Kupası'nın şampiyonu Kanaryaspor oldu

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Kupası U-16 Futbol Turnuvası düzenlendi. Takımların kıyasıya rekabeti ve heyecanına sahne olan turnuvanın şampiyonu Kanaryaspor oldu.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Kupası U-16 Futbol Turnuvası düzenlendi. Küçükçekmece Belediyesi Yeşilova Kemal Aktaş Stadı’nda gerçekleştirilen turnuvaya, 27 takım ve toplamda 594 sporcu katıldı. Final müsabakasında İkitellispor ile karşılaşan Kanaryaspor şampiyonluğa adını yazdırdı. Turnuvada İkitellispor ikinci, İstanbul Demirspor üçüncü, Söğütlüçeşme Birlik Spor dördüncü olurken, Yeşilova Esnaf Spor en centilmen takım seçildi.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi tarafından verildi.