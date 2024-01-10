Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi

Küçükçekmece’de, 6 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız ile annesi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga sokaktaki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın, çıktı. Yangın bir andan tüm evi sardı. Yangını gören diğer vatandaşların ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalarak dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız çocuğu ve annesi hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürelik çalışmanın ardından söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.