Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın paniği

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında maddi hasar oluşurken yaşananlar anbean kameraya yansıdı.

Yangın, akşam saatlerinde Sefaköy Seda Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 1’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, binadaki vatandaşları tahliye ederken yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.