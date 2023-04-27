Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binadaki yangın devam ediyor

Küçükçekmece’de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına devam ettiği yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın Küçükçekmece’de Dereboyu Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın nedeniyle binanın kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangının büyüklüğü dron ile çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.