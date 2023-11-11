Küçükçekmece'de aniden bastıran yağış yolları göle çevirdi

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürürken yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde itibaren aralıklar etkili olan yağış, Küçükçekmece’de akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Yolun su altında kalmasıyla yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.