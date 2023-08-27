Küçükçekmece'de araç dereye uçtu: 3 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dereye uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de araç dereye uçtu: 3 yaralı
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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde dereye uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece’de hastaneden çıkan araç seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde bulunan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşlarda yardıma koştu.

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