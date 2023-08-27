Küçükçekmece'de araç dereye uçtu: 8 yaralı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye uçarak devrildi. Kazada biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Kanunu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıkan bir araç ters yönde seyir halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil dereye uçarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ekipler tarafından kısa sürede dereden çıkarılarak hastanelere sevk edildi.

Kazayı gören motorlu kurye Ali Akdemir, “Alt yoldan sağa yöne doğru dönmek üzereydim. Kırmızı ışık yanıyordu. Kırmızı ışık karşı taraftan yeşile döndüğü gibi araçla hızla sağdan devam etti. Devam ederken sağ tarafa ters yöne dönmek isteyen kırmızı araca vurarak dereye uçmasına sebep oldu. İkisi de hatalı, birisi sağdan hızını kesmeden hızlı gitmesi. Ötekinin de ters yöne girerek ani bir şekilde yola girmesi.” şeklinde konuştu.