Küçükçekmece'de atıl haldeki tekne çocukların oyun alanı oldu

İstanbul Küçükçekmece’de sokağa bırakılan tekne çocukların oyun alanı haline geldi. Çocuklar teknede oyunlar oynayarak eğlenirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Sezgin Sokak’ta kime ait olduğu bilinmeyen sokaktaki atıl tekneyi çevredeki çocuklar fırsata çevirdi. Teknenin içinde oyunlar oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların eğlendikleri anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Eğleniyoruz, beraber sürücülük yapıyoruz"

Teknede oyun oynayan Doruk Tolga Feyzoğlu, “İlk defa görüyoruz bu tekneyi. Kaç gündür burada oyun oynuyoruz. Eğleniyoruz, beraber sürücülük yapıyoruz. Oyun oynuyoruz, sonra topumuzu buraya koyup seyahat gibi hayal kuruyoruz” dedi.