Küçükçekmece'de Atilla İlhan Kültür ve Sanat sezonu açıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından vefat eden usta şair ve yazar Attila İlhan’ın 100. doğum yılına özel "Ben Sana Mecburum" adlı kültür ve sanat sezonu açılış programı düzenlendi. Kültür ve sanat sezonunun açılışı kapsamında Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde "Atilla İlhan 100 Yaşında" sergisi gerçekleştirildi. Sergiye, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra usta oyuncu Salih Kalyon, ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, şair ve yazar Adnan Özer ile çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışının ardından Atilla İlhan’ın yaşamı, düşünce dünyası ve eserlerinden kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimi yapıldı. Program kapsamında ayrıca şiir dinletisi ve söyleşi gerçekleştirilirken, katılımcılar Atilla İlhan’ın unutulmaz dizeleriyle dolu duygusal bir akşam yaşadı.

"Küçükçekmece’de yapmış olduğumuz bu programların tamamı çok anlamlı oldu"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yaptığı konuşmada Atilla İlhan’ın Türk edebiyatına kazandırdığı eserlerle birçok kuşağa ilham olduğunu belirterek, "Ülkemiz gerçekten çok önemli sanatçılar yetiştirdi. Bunların bir kısmı vefat etti, bir kısmı hala yaşıyorlar. Yani vefat eden sanatçılarımızın kıymetini, değerini bize bıraktıklarını, bu ülkenin kültürüne, sanatına, edebiyatına bıraktıklarının farkında olmamız gerekiyor. Ve bunları nesilden nesille taşımamız gerekiyor. Yani öldü gitti, hayır onlar ölmediler. Bunların birçok eserleri var. Hala bizim onlarla çocuklarımızı buluşturduğumuz birçok eserleri var. Dolayısıyla bu anlayışla, bu yılı da Atilla İlhan’ın doğumunun 100. yılı olması münasebetiyle, kültür ve sanat sezonumuzu Atilla İlhan’a atfederek onunla birlikte yaşamayı, bir yıl onunla birlikte yaşamayı Atilla İlhan’ın bütün özellikleriyle, bütün sanat, kültür özelliklerini yeni nesillere aktarmak istiyoruz. İşte bu sergiler onun içindir. Bununla ilgili gelecekte, tabi yıl içerisinde başka programlarımız da olacak. Küçükçekmece’de bununla ilgili, sanatla ilgili biz çok programlar yapıyoruz. Sadece Atilla İlhan değil, ülkemizde yaşamış olan bütün çok kıymetli değerli sanatçıları yaşatmaya, onların eserlerini yeniden tanıtmaya ve insanlarla onları buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.