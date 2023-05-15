Küçükçekmece'de bin 543 oy torbası ilçe seçim kuruluna teslim edildi

Küçükçekmece'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin tamamlanmasıyla bin 543 oy torbası ilçe seçim kuruluna teslim edildi.

Küçükçekmece'de bin 543 oy torbası ilçe seçim kuruluna teslim edildi
Editör
EditörEditör
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Küçükçekmece’de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nin tamamlanmasıyla bin 543 oy torbası ilçe seçim kuruluna teslim edildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde oy kullanma işlemi dün 17.00’da tamamlandı. Küçükçekmece’de 541 bin 33 seçmen oy kullandı. Bin 543 sandıkta kullanılan oyların tamamı sayılırken, sayılan oylar ilçe seçim kuruluna teslim edildi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde toplanan oy torbaları görüntülendi.