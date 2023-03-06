Küçükçekmece'de, bir evin çatısında yangın çıktı

Küçükçekmece’de, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerle kaplanan çatı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çatıda çıkan yangını, sokaktaki esnaf fark etti. Dumanların yükseldiğini gören esnaf itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken görüntülerde çatıdan yükselen dumanların etrafı kapladığı görüldü. Öte yandan kimsenin yaralanmadığı yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

“Bir anda yanmaya başladı”

Olay anını anlatan esnaf Timuçin Kaya, "Dükkandan çıktık, bir anda yanmaya başladı. Kapıya vurduk, kimse açmadı herhalde kimse yoktu. Allah yardımcıları olsun. Yaralı kimse de yok" dedi.