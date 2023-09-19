Küçükçekmece'de, bir haftada aynı iş yerine iki kez silahlı saldırı

Küçükçekmece’de, bir ay önce temizlik malzemesi satan iş yerine gelen şüpheli, silahını çıkartıp işyeri sahibine ateş etmek istedi. Silah, 3 kez tutukluk yapınca yaşanan boğuşmada iş yeri sahibi darp edildi. Olaydan bir hafta sonra bu kez farklı bir kişi işyerinin kapısından ateş edip kaçtı. Silahlı saldırı anları kameraya yansırken, iş yeri sahibi Fatih Aslan, "Hiç kimseyle husumetim yok. Tartışmam yok. İkisini de tanımıyorum" dedi.

Olay 22 Ağustos 2023 tarihinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde ambalaj ve temizlik işi yapan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenmeyen şapkalı bir kişi müşteri gibi gelip, ürünler hakkında fiyat almaya başladı. Daha sonra şahıs belinden çıkardığı silahı iş yeri sahibi Fatih Aslan’a doğrulttu. Silah önce tutukluluk yaptı, ardından saldırganın üzerine atlamasıyla Aslan, yara almadan kurtuldu. Yaşanan boğuşma sırasında şapkalı saldırgan Aslan’ın kafasına silahın dipçiği ile vurarak yaraladıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan Aslan olayın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Aradan bir hafta geçtikten sonra aynı iş yerine 25 yaşlarında bir kişi tarafından tekrar saldırı düzenlendi. İş yerine gelen cerrahi maskeli bir şahıs, kapıyı açıp fiyat sordu. Ardından iş yeri sahibi Fatih Aslan’a yönelik rastgele ateş açtı. İş yeri sahibi yara almadan kurtuldu.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, yaptığı çalışmada iki saldırganı getiren kişinin aynı şahıs olduğunu belirledi. Polis, kamera çalışmasında saldırganları getiren M.S’nin Yenibosna’da oturduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Polisin, iki saldırganın yakalanması için çalışması sürüyor.

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Fatih Aslan "30 senelik burada esnaflık yapıyorum. Kimseyle sıkıntımız yok. 22 Ağustos tarihinde bir müşteri geldi. Malzeme almak istediğini söyledi. Daha sonra bir çocuk geldi. Onunla ilgilendim. Çocuk çıkar çıkmaz silahını çıkarmış bana sıkmaya çalışıyor. Silahı kuramıyor. Şok içindeyim ne oldu diye sordum. Tekrar deneyince bu kez üzerine atladım. Boğuşma sırasında yere düştüm kafama silahın kabzasıyla vurdu. Kanlar içinde dışarı çıktım ama şahıs kaçtı. Aradan bir hafta geçti bu kez 30 Ağustos tarihinde bir genç kapıdan kafayı uzattı. Yüzey temizleyici sordu. Birden silahını çıkardı ateşledi. Rabbim yine korudu. Dışarı koştum göremedim. Yine savcılık suç duyurusu emniyet güçleri. Böyle panik endişe içinde bekliyoruz. İki fail var ikisini de kim olduklarını tanımıyorum" ifadelerini kullandı.