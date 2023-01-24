Küçükçekmece'de bir kişinin araçların lastiklerini kesip kaçtığı anlar kamerada

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz bir kişi bilinmeyen bir nedenle park halindeki araçların lastiklerini kesti. Vatandaşların seslenmesiyle şahıs kaçarken, o anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi sokakta park halindeki araçların lastiklerini kesmeye başladı. Şüpheli vatandaşların bağırması üzerine kaçmaya başladı. Bina sakinleri kovaladı ancak kaçan şüpheliyi yakalayamadı. Güvenlik kameralarını inceleyen araç sahipleri, şahsın bıçakla lastikleri kestiği gördü. Araç sahipleri, görüntülerle karakola giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan olayla ilgili konuşan Nail Tunç, isimli görgü tanığı, “Gece saatlerinde bir genç alt sokaktaki araçların lastiklerini patlatarak bizim sokağa da girdi. Bizim sokaktaki araçların lastiklerini de patlatarak kaçtı. Peşine düştüler ama yakalayamadılar. Neyin nesi olduğunu bilmiyoruz, daha önce de bu sokakta böyle bir şey olmadı” dedi.

Şüphelinin lastikleri kestiği ve kaçtığı anlar binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.