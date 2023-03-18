Küçükçekmece'de bir kişinin öldüğü motosiklet kaskı kavgasında 1 tutuklama

Küçükçekmece’de motosiklet kaskı nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklandı. Tutuklanan zanlının birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Halkalı Merkez Mahallesi’nde 16 Mart’ta M.E. ve M.K. isimli şahıslar ile G.K. arasında motosiklet kaskı yüzünden tartışma çıkmış, M.E.’nin silahla yaraladığı G.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 2 şahıs dün Küçükçekmece’de gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında “6136 sayılı kanuna muhalefet’ , ‘kasten yaralama’, ‘taksirle yaralama’, ‘otodan hırsızlık’ ve ‘tehdit’ suçlarından birçok suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.K. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, M.E. ise ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.