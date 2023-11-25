Küçükçekmece'de bir kişiyi gasp eden 5 kişi tutuklandı

Küçükçekmece’de yabancı uyruklu şahsı gasp ve darp eden 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Kasım Pazartesi saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi’nde yaşanmıştı. Sokakta yalnız yürüyen yabancı uyruklu bir şahıs, 5 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırıda şüpheliler yabancı uyruklu şahsın cep telefonunu gasp edip şahsı darp etmişlerdi.

Olayın ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, şahısları tespit etti. Tespit edilen şüphelilerden Hüseyin A. ve Mehmet Salih Y., Bahçelievler Şirinevler’de polisin kontrol noktasında yakalandı. Şahıslar Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması sonrası gözaltına alınırken, Hüseyin A.’nın üzerinde iki adet çalıntı telefon bulundu.

Tespit edilen Turgay A., Ramazan A., ve Bilal Ç. ise Küçükçekmece’de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli Sefaköy Polis Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan şüpheli Hüseyin A., Mehmet Salih A., Turgay A., Ramazan A., ve Bilal Ç., "gasp, yağma ve darp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.