Küçükçekmece'de caminin mikrofonunu çalan şahıs kamerada

Küçükçekmece’de, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs girdiği camiden mikrofonu çalarak kayıplara karıştı. Şahsın mikrofonu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs camiye girerek dolaşmaya başladı. Şahıs daha sonra mikrofonu yerinden sökerek çaldı. Durumu fark eden cami imamı polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. Yapılan parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardında polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Cami mikrofonun çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kimsenin olmadığı sırada bir şahsın camiye girdiği ve dolaştığı görüldü. Şahıs daha sonra mikrofonu yerinden sökerek çaldığı anlar kaydedildi.

Olayla ilgili konuşan ve bu şahsı daha önce hiç görmediklerini belirten Hasan Akbalık isimli esnaf, “Burada caminin mikrofonunu çalmışlar, polisler o yüzden geldi. güvenlik kamerasında da var, şişman birisi, orta yaşlarda biri. Şahsı kameralarda yeni gördük, daha önce görmedik. İnşallah yakalanır” diye konuştu.