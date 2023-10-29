Küçükçekmece'de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Küçükçekmece Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılını coşkulu kutladı. Kutlamalar 100. yılı yürüyüşü ve Cem Adrian konseriyle sona erdi.

Küçükçekmece Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılını bir hafta süren etkinliklerle kutladı. Kutlamalar boyunca Cumhuriyetin 100. yılı onuruna, 100 eseri sergisi, Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası ve daha nice etkinliklerle Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladı. Kutlamalar sonunda vatandaşlar 100. yıl yürüyüşü ve Cem Adrian konseriyle büyük coşku yaşadı.

Kutlamalar hakkında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Öncelikle kendimi ve bu yüzyılda bugün yaşayan bütün insanları şanslı buluyorum. Cumhuriyet’in 100. yılı çok değerli çok kıymetli bir yıl 29 Ekim hem cumhuriyeti kutluyoruz, Cumhuriyetin 100. yılını kutlama fırsatımız oldu. Coşkuyla kutluyoruz. Bütün Türkiye’de coşkuyla kutlanmasının özellikle bugün, bir haftalık bir programımız var. Bir haftadır bu programları cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili devam ettiriyoruz” diye konuştu.

"Cumhuriyet’in 100. yılı anlamı ne, cumhuriyet ne, ne verdi bize, ne verdi kadınlarımıza? Bütün bunlara baktığımız zaman aslında Cumhuriyet’in 100. yılında kutlamaların çok daha coşkulu olması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullanan Başkan Çebi, "Cumhuriyet bize özgürlük verdi, cumhuriyet bize bir vatan verdi. İyi ki bizim bir Atatürk’ümüz vardı. İyi ki onun inanan arkadaşları vardı. Bir ülkenin kurulduğu günü 100. yılı. Özellikle kadınlarla ilgili onlara seçme seçilme hakkının verildiği, bana belediye başkanı seçilme hakkının verildiği, Cumhuriyet çocuklarımızın gelişmesi onların istedikleri mesleklerini seçebilmeleri ve ifade özgürlüğünü kullanabildikleri bir rejimin adı cumhuriyet. İyi ki Cumhuriyetimiz var, iyi ki Atatürkü’müz vardı. İyi ki bize bu cumhuriyeti emanet etti. Cumhuriyet bizim için bir yaşam biçimdir yaşasın Cumhuriyet” dedi.