Küçükçekmece'de deprem sonrası hasar ihbarı yapılan 4 katlı binada ekipler inceleme yaptı

Merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedilirken depremin etkisiyle Küçükçekmece’de 4 katlı bir binada hasar oluştuğu ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Esenler’de 1, Küçükçekmece’de 1 binada çatlak olduğuna ilişkin ihbar alındığını ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edildiğini açıkladı. Küçükçekmece’de çatlaklar oluştuğu yönünde ihbarda bulunulan 4 katlı binaya gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 4. kattaki dairede inceleme yaptı. Ekipler detaylı yapılacak çalışmaların ardından bina ile ilgili karar verecek. 25 yıl önce yapılan binanın balkon altı kısımlarında demirler görülürken, bazı kolonlarında ise çatlaklar görüldü.

"1999 yılından önce yapılan bir bina"

Dükkan sahibi olan Erdin Kaygan “Deprem olduğunda burada değildim. Sefaköydeydim. 12 gibi dükkanı açtım. Ekipler incelemede bulundu bir şey söylemediler. İtfaiye ekipleri kontrol ettiler. Bende bir şey görmedim. Dükkanı kapattım gittim. Saat 14.00 gibi geldim arkadaşları görünce şaşırdım. Dükkanda gözle görülür bir şey yok. 1999 yılından önce yapılan bir bina eski bir bina” dedi.