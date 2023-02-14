Küçükçekmece'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu

Depremde hayatını kaybeden ve enkazdan kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar için Küçükçekmece’de Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, 10 ilimizi etkilemiş ve yıkıma neden olmuştu. Dernekler bir araya gelerek 12 Şubat Pazar günü Küçükçekmece Cennet mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii’nde ikindi namazında anma ve dua programı düzenledi. Programa 37 dernek dernek yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri, siyasi partiler ve ilçe sakinleri katılım sağladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dualar edildi.