Küçükçekmece'de doğalgaz borusu kırıldı, AVM'dekiler panikle kaçtı

Küçükçekmece’de kazı çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu kırmasıyla havaya karışan gaz, çevredeki vatandaşları korkuttu. Patlama olmaması faciayı önledi.

Olay saat 22.30 sıralarında Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir AVM’nin otopark girişinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi tarafından doğal gaz borusu kırıldı. Borunun kırılmasıyla hızla havaya karışan gaz panik oluşturdu. Muhtemel bir patlama riski ile vatandaşlar AVM’den hızlıca kaçarken, yaşanan o panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Her hangi bir patlamanın olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ekipler tarafından gaz kapatıldı ve boru onarılarak alan kapatıldı.